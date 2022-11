【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)以及舊金山(三藩市),今年都會在市區加強保安,確保購物民眾安全。

東灣奧克蘭即將卸任的市長Libby Schaff,日前宣布在當地市中心,以及其他購物區加強保安的計畫,希望鼓勵更多民眾逛街消費,振興當地商業。

該計畫包括花費超過25萬美元加強保安,以及增聘街頭大使等,涵蓋的地區包括Piedmont、Jack London Square、Rockridge及Lakeshore等。

舊金山市長布里德也已宣布今年的購物季節會在聯合廣場等地加強保安,確保民眾安全。

