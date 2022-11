【KTSF】

面對感恩節過後的回鄉人潮,本週末灣區機場並沒有太多班機取消或延遲等問題,不過全美其他地區正面臨幾股風暴,週日早上已有超過一千架班機延遲。

灣區各大機場這個感恩節假期運作順暢,截至星期六晚間,舊金山(三藩市)國際機場(SFO),只有不到十架班機延遲,沒有班機取消,東灣奧克蘭(屋崙)與南灣聖荷西機場情況也類似。

不過全國其他地區就沒有這麼幸運,星期六有超過兩千架班機延遲,情況最嚴重的地方,包括德州達拉斯與休斯敦,面臨嚴峻天氣的挑戰。

本週末美國南方有強烈風暴持續往東移動,週日早上全美已有超過一千架班機延遲,超過45架班機被取消,不過包括紐約等各大機場。

許多旅客表示,機場運作順暢,出入安檢等都很容易。

