【KTSF】

週五晚上,一名男子在舊金山(三藩市)Mission區劫持一輛Muni巴士後被捕。

舊金山警察局指,事件發生在晚上7點30分左右,在Cortland和Mission街區,該名男子登上一輛Muni巴士,其後襲擊司機,並劫持車輛。

警方指當時車上沒有乘客,其後巴士沿途撞了大約10輛車,疑犯最後在19街和Guerrero街交界被捕。

警方指救護車趕到現場,對車上司機和另外一名被撞的司機進行治療,他們受了輕傷。

