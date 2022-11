矽谷話劇團將在Palo Alto上演著名百老匯歌舞劇《Little Shop of Horrors》（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷話劇團Theatreworks Silicon Valley將上演著名百老匯歌舞劇《恐怖小舖》《Little Shop of Horrors》,但將這故事的情節,搬到舊金山華埠,這齣歌舞劇將從12月3日開始在Palo Alto上演。

百老匯原創歌舞劇《恐怖小舖》《Little Shop of Horrors》,講述在60年代的紐約一群人,想要離開比較惡劣的生活環境,兩個在花店工作的店員Seymour和Audrey發現,可以靠展示從中國花店買來的花維持生意,但後來卻也發現,這花需要鮮血為生,原來這花是來自外星的有智慧的生物。

矽谷話劇團Theatreworks Silicon Valley把這故事從紐約搬到舊金山華埠,導演表示,過程中探討,要是這些人物的生活環境在這裡,會如何改變歌舞劇的樣貌。

導演Jeffrey Lo說:「我們要研究這些人物,要是在不同的環境中,對事態的反應如何改變,在華埠的人怎樣和其他社區的人處事方面的不同。」

演員余董(Sumi Yu)表示,能夠把這故事帶到自己比較熟悉的環境感到興奮。

余董說:「扮演過程中認識這些人物,我們了解到他們的人性,從他們身上看到自己的影子,這對我來說非常具意義,並不單只是一場超現實的演出,這些人物對自己的環境不滿足,而想要更多,追求夢想所需要的付出,但卻了解到從身邊的人身上,已經能夠取得滿足和快樂。」

演員黃家駿(Phil Wong)分享到,正也因為故事劇景搬到華埠,以前認為只是寫給白人的角色,現在也能夠由華裔來當主角,給予了更多表演的機會。

黃家駿說:「在我事業開始時,比較難接受的是,因為自己的樣貌,而沒有機會演一些角色,這是當時一種糟糕的感覺。」

Theatreworks Silicon Valley為亞裔台前幕後製造機會的這齣歌舞劇《恐怖小舖》,將從11月30日開始預演,12月3日正式開演,一直到12月24日。

地點是Palo Alto的Lucie Stern Theatre,購票細節可以參考網站:http://theatreworks.org

