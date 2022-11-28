矽谷話劇團將在Palo Alto上演著名百老匯歌舞劇《Little Shop of Horrors》（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷話劇團Theatreworks Silicon Valley將上演著名百老匯歌舞劇《恐怖小舖》《Little Shop of Horrors》，但將這故事的情節，搬到舊金山華埠，這齣歌舞劇將從12月3日開始在Palo Alto上演。

百老匯原創歌舞劇《恐怖小舖》《Little Shop of Horrors》，講述在60年代的紐約一群人，想要離開比較惡劣的生活環境，兩個在花店工作的店員Seymour和Audrey發現，可以靠展示從中國花店買來的花維持生意，但後來卻也發現，這花需要鮮血為生，原來這花是來自外星的有智慧的生物。

矽谷話劇團Theatreworks Silicon Valley把這故事從紐約搬到舊金山華埠，導演表示，過程中探討，要是這些人物的生活環境在這裡，會如何改變歌舞劇的樣貌。

導演Jeffrey Lo說：「我們要研究這些人物，要是在不同的環境中，對事態的反應如何改變，在華埠的人怎樣和其他社區的人處事方面的不同。」

演員余董（Sumi Yu）表示，能夠把這故事帶到自己比較熟悉的環境感到興奮。

余董說：「扮演過程中認識這些人物，我們了解到他們的人性，從他們身上看到自己的影子，這對我來說非常具意義，並不單只是一場超現實的演出，這些人物對自己的環境不滿足，而想要更多，追求夢想所需要的付出，但卻了解到從身邊的人身上，已經能夠取得滿足和快樂。」

演員黃家駿（Phil Wong）分享到，正也因為故事劇景搬到華埠，以前認為只是寫給白人的角色，現在也能夠由華裔來當主角，給予了更多表演的機會。

黃家駿說：「在我事業開始時，比較難接受的是，因為自己的樣貌，而沒有機會演一些角色，這是當時一種糟糕的感覺。」

Theatreworks Silicon Valley為亞裔台前幕後製造機會的這齣歌舞劇《恐怖小舖》，將從11月30日開始預演，12月3日正式開演，一直到12月24日。

地點是Palo Alto的Lucie Stern Theatre，購票細節可以參考網站：http://theatreworks.org

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