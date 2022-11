研究指武打巨星李小龍死因與飲水過多有關（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

傳奇武打巨星李小龍逝世已經50年,他的名句是「Be Water, My Friend」,而最近一份研究指,他的死因也可能與飲水過多有關。

李小龍於1973年猝死逝世,死亡的時候只得32歲,當年的死因是一個謎團,需要召開死因裁判庭。

當時陪審員一致裁定,李小龍「死於非命」,死因是對止痛藥(Equagesic)過敏,引致腦水腫,而在2018年,有報告表示,李小龍可能死於中暑。

到近日《臨床腎臟期刊》上發佈的一份研究指,假設李小龍有腎功能障礙,無法排出足夠的水,一旦李小龍飲水過量,腎臟無法排出多餘水分,就會導致低鈉血症和腦水腫,嚴重的會在數小時內死亡,這與李小龍當年的死亡時間表一致。

根據當年報導指,李小龍於死前兩個月,曾經試過突然嘔吐及抽筋,陷入半昏迷,在死亡當日他感到頭痛,吃過止痛藥後猝逝。

