研究指武打巨星李小龍死因與飲水過多有關（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

傳奇武打巨星李小龍逝世已經50年，他的名句是「Be Water, My Friend」，而最近一份研究指，他的死因也可能與飲水過多有關。

李小龍於1973年猝死逝世，死亡的時候只得32歲，當年的死因是一個謎團，需要召開死因裁判庭。

當時陪審員一致裁定，李小龍「死於非命」，死因是對止痛藥（Equagesic）過敏，引致腦水腫，而在2018年，有報告表示，李小龍可能死於中暑。

到近日《臨床腎臟期刊》上發佈的一份研究指，假設李小龍有腎功能障礙，無法排出足夠的水，一旦李小龍飲水過量，腎臟無法排出多餘水分，就會導致低鈉血症和腦水腫，嚴重的會在數小時內死亡，這與李小龍當年的死亡時間表一致。

根據當年報導指，李小龍於死前兩個月，曾經試過突然嘔吐及抽筋，陷入半昏迷，在死亡當日他感到頭痛，吃過止痛藥後猝逝。

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