【KTSF】

在今年黑色星期五的零售數據還沒有正式出爐之際,線上銷售額已經打破紀錄,為推出網購星期一促銷活動的商家帶來好兆頭。

根據Adobe Analytics數據顯示,這個黑色星期五,消費者已經在線上花了破紀錄的91億美元。

其中48%,也就是將近一半的消費是花在購買智慧型手機上,比去年多了44%。

經濟學家正密切關注這個假期的消費,以了解通貨膨脹的影響,因為通膨通常導致商品漲價,以及消費者節儉花費。

而今年黑色星期五破紀錄的線上銷售額,也為被視為全年最大線上促銷活動的網購星期一帶來好兆頭。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。