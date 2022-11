BBC記者上海採訪示威被捕 促中方解釋

【有線新聞】

英國廣播公司一個記者採訪上海示威期間被捕,拘留數小時。BBC指記者獲授權在內地採訪,但被警員毆打,令人非常憂慮,不接受警方指拘捕是為免記者在人群中感染病毒,要求中國官方解釋或道歉。中方指BBC的聲明與事實不符,記者亦無表明身份。

網上片段見到,相信是英國廣播公司記者勞倫斯的男子,被警員從後鎖上手銬帶走,並叫同行的人立即聯絡英國領事館。

上海連日有人示威抗議封控措施,勞倫斯周日被捕時正在現場採訪。英國廣播公司發表聲明,關注勞倫斯在合法採訪期間被捕,指他被捕期間被警員拳打腳踢,扣留數小時後獲釋。

聲明引述警方指,拘捕勞倫斯是為免他在人群中感染病毒,BBC不認為這是合理解釋,要求中國官方解釋或道歉。英國商業部長夏博思亦關注事件,指無任何藉口可以打記者。

在北京,中國外交部指BBC的聲明與事實不符,稱向上海部門了解過,記者當時未有表明身份,也沒主動出示外國記者證,當時執法人員正勸離現場的人,但勞倫斯不肯配合,因此帶他離開現場,重申歡迎外國記者依法在中國採訪。

