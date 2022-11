全球多國亞馬遜員工於黑色星期五聯合罷工

【有線新聞】

全球最大網購平台「亞馬遜」來自30多個國家的數千名員工,在黑色星期五罷工,要求加薪及改善工作環境。

在美國密蘇里州的亞馬遜倉庫,大批員工響應號召,放下手上工作出外參與集會。他們要求每小時薪金加10美元及改善工作環境,減少工傷。

在首都華盛頓的集會,員工手持寫著「杯葛亞馬遜」的標語抗議。美國多個州都有類似的行動,包括位於西雅圖的總部及公司創辦人貝索斯的紐約豪宅外面。

不單只美國,全球30多個國家,包括歐洲的德國、法國、南美的阿根廷、巴西、非州的南非以至亞洲的日本,都有員工響應,要求改善薪酬待遇。

有工會負責人表示,員工亦關注亞馬遜利用電腦監控工作效率,指演算法漠視每位工人的差異,令他們面臨巨大壓力。

德國的亞馬遜發言人指,罷工未有影響運作,又強調物流員工的起薪點已在九月加至時薪13歐元以上,另外還有交通津貼。法國亞馬遜亦指有向低收入員工發放補貼。

