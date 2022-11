影評：南韓帶浪漫色彩的懸疑片《分手的決心》

https://youtu.be/-V858lAAK6A

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

南韓電影界青龍獎歷來首位外國演員獲得影后,曾主演李安電影《色戒》的中國演員湯唯,新作《分手的決心》。

南韓釜山一個喜歡攀山的男子墜山死亡,他的中國妻子自然成為疑凶。

釜山一名喜愛攀山的男子,被發現死在懸崖下。他的中國妻子瑞萊成了疑凶。調查這起命案的是警探海俊。縱然有一個在不同城市居住的妻子,但在調查過程中,也似乎對這個貌美的嫌疑人動了心。但是後來的搜證,都指向自殺為瑞萊丈夫的死因。這宗命案的調查也似乎有了了結。而海俊後來卻也發現,瑞萊對丈夫的死,也不是想像中的無辜,決定搬到他妻子住的小城市,重頭開始。

事與願違,瑞萊後來也嫁了,搬到同一個城市中。她的丈夫被殺,海俊自然的介入調查。瑞萊是否和第二任丈夫的死有關?

大家可還記得導演李安電影《色·戒》中,和梁朝偉演對手戲的湯唯?憑這部新作再和國際觀眾見面。在《分手的決心》之中,飾演的是一個聰慧的女子。只是選擇的結婚伴侶都是錯誤。詮釋出這角色的多重性格,要觀眾看著她,猜她是否確實無罪。要是有罪,或許就是在生命中的選擇上犯錯。

影片中的核心角色,演警探海俊的朴海日,也帶著觀眾跟隨他的調查做出結論。

《分手的決心》是導演朴赞郁在六年前《下女的诱惑 The Handmaiden》之後,再度和美國觀眾見面的新作。他帶有懸疑色彩的影片,劇情轉折。人物舉動難以猜測。鏡頭之間的轉變也特別用心。朴赞郁在今年的戛納影展獲得最佳導演。

而11月25日的南韓青龍電影獎中,也獲得最佳影片、導演、男女主角、編劇和配樂。湯唯更是歷來首位獲得影后的外國人。電影代表南韓角逐奧斯卡最佳國際電影獎。《分手的決心》片長近兩個半小時,是有些許過長的感覺。但跟隨劇中人物在他們的生活中摸索,也成為一段感人的樂趣。

《分手的決心 Decision to Leave》是一部帶浪漫色彩的懸疑片。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在舊金山的Landmark Opera和 Roxie 上映,還有Palo Alto 的 Landmark Aquarius。將在12月9日,開始在串流平台Mubi 上映。

電影網頁:https://mubi.com/r/decisiontoleave

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Decision to Leave” Review: South Korean thriller with a strong sensual undertone

“Screening Room” reviews “Decision to Leave”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://mubi.com/r/decisiontoleave

Now showing at San Francisco’s Landmark Opera and Roxie;Palo Alto’s Landmark Aquarius. Begins streaming on MUBI from December 9.