世衛計劃將猴痘英文名Monkeypox改為MPOX

【KTSF 朱慧琪報導】

世界衛生組織計劃將猴痘英文名Monkeypox，改為MPOX。

根據Politico網站，更改名稱的決定，因猴痘Monkeypox的稱呼涉加深污名化，尤其是對有色人種有影射之嫌。

猴痘，Monkeypox，最早在1958年在研究用猴子身上發現，因此命名為猴痘，但是目前沒案例是經猴子傳染，因此拜登政府多次促請世衛更換名稱。

較早前，世衛已經達成初步協議，考慮對猴痘的新名稱提出建議，據報，拜登政府官員私下敦促世衛領導人更改名稱，並暗示如果國際機構再不行動，美國將單方面採取行動。

目前猴痘的案例是經很緊密的接觸，甚至一些性接觸或皮膚接觸傳染，尤其在男性之間有性關係的人及變性者，現在猴痘有疫苗可以預防。

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