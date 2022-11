世衛計劃將猴痘英文名Monkeypox改為MPOX

【KTSF 朱慧琪報導】

世界衛生組織計劃將猴痘英文名Monkeypox,改為MPOX。

根據Politico網站,更改名稱的決定,因猴痘Monkeypox的稱呼涉加深污名化,尤其是對有色人種有影射之嫌。

猴痘,Monkeypox,最早在1958年在研究用猴子身上發現,因此命名為猴痘,但是目前沒案例是經猴子傳染,因此拜登政府多次促請世衛更換名稱。

較早前,世衛已經達成初步協議,考慮對猴痘的新名稱提出建議,據報,拜登政府官員私下敦促世衛領導人更改名稱,並暗示如果國際機構再不行動,美國將單方面採取行動。

目前猴痘的案例是經很緊密的接觸,甚至一些性接觸或皮膚接觸傳染,尤其在男性之間有性關係的人及變性者,現在猴痘有疫苗可以預防。

