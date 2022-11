【KTSF】

維珍尼亞州一間Walmart分店,一名分店經理週二晚在員工休息室內開槍,槍殺6人,警方之後發現他已死亡,相信是自殺。

警方稱,暫時未知行兇動機為何,除6人被槍殺外,另有4人受傷,需要送院治療。

由於正值感恩節購物旺季,事發前,Walmart擠滿購物的顧客。

事發時正在休息室的僱員Briana Tyler說,員工當時正聚集在休息室準備換班,她抬頭一看,見到分店經理把門打開,然後開槍,之後多人倒地。

Tyler說,分店經理開槍前沒有講話。

另一名僱員Jessie Wilczewski說,她當時藏在枱下,槍手看到她,並用槍指著她 叫她回家,她於是離開。

