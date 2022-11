舊金山聯合廣場聯會公佈一系列振興經濟措施（視頻）

【KTSF】

舊金山聯合廣場聯會公佈一系列振興經濟措施,當中會與經濟及就業發展局、城市規劃部門及交通局合作。

聯合廣場聯會行政總監Marisa Rodriguez說:「新措施覆蓋5個部份,但我會集中在3個之上,清潔及安全、經濟發展,以及應對公眾的抱怨。」

Rodriguez提到廣場一帶的清潔及安全,是聯會十分重視的議題,會與警察緊密合作,經濟發展上她強調靈活性。

Rodriguez說:「靈活是這個計劃的名字,如果你想在聯合廣場建三層零售店,請來這裡。」

而她提及的三層零售店可以是多元的,例如在零售店上層設辦公室或住宅,甚至博物館或夜店都是受歡迎的。

而市長布里德也期待這些措施可以振興聯合廣場一帶,她鼓勵商業回到舊金山市中心一帶。

布里德說:「現在是時候,如果你們有興趣做與別不同的事,有創意及有趣的事,就是這刻,我期待看到假日廣場,我們怎樣啟動這空間,終極目標就是要令這區域清潔及安全。」

她同時指出,雖然眾多大城市也在與舊金山競爭,但市府並沒有放棄市中心,市長表揚區內的大使及警察,指出他們是到舊金山旅客的助手,能使旅客更安全更安心。

