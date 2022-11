佐治亞州非裔犯遭獄內圍毆 3白人獄警被捕革職

【有線新聞】

佐治亞州一名非裔囚犯被多個獄警圍毆,三個涉案白人獄警被捕和革職,被控毆打囚犯及違反就職誓言。

佐治亞州卡姆登郡監獄閉路電視記錄了獄警暴力對待41歲非裔囚犯霍布斯的情況。走進囚倉的五名獄警中,有人先抓住霍布斯的脖子,把他逼到牆角和用力按他的臉,另外有兩人嘗試壓制霍布斯,又多次毆打他的頭及頸部,有慘叫聲傳至走廊。

據報襲擊過程長約一分鐘。霍布斯是於9月3日因違反交通規則和非法持有毒品被關押。

法院文件指他當晚被打前曾無視警告,不斷踢囚倉的門,事後被控襲警。霍布斯9月底已離開事發監獄,其後於北卡羅來納州被扣押。代表律師指霍布斯有精神問題,而任何人都不應遭到這樣對待,霍布斯的家人亦要求伸張正義。

佐治亞州當局調查約一周後,拘捕三名21至24歲涉案白人獄警,各被控毆打囚犯和違反就職誓言,三人亦已被革職,另外兩名獄警則面臨紀律處分。調查局發言人稱相信大多數警員立志保護和服務民眾,但不幸地有些人損害警隊聲譽。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。