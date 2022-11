【KTSF 尹晉豪報導】

感恩節假期和黑色星期五即將來臨,相信大家都會外出消費,跟大家說說舊金山(三藩市)停泊街位的規矩。

11月24日星期四的感恩節,咪錶、所有洗街、住宅停車許可證以及拖車線的規定都不會執行,而在本星期五,舊金山全市範圍內,所有咪錶、白界、紅界和藍界,晚間洗街都會執法,而住宅停車許可證、一般停車時間限制、平日早上洗街、黃線和綠線,以及拖走線將不會執行。

但舊金山交通局提醒,任何停車造成的安全違規或危險行為,例如是並排停車、阻塞車道和消防栓等的車輛都將收到告票,和可能被拖走。

大家可以到舊金山交通局網站:SFMTA.com,搜索Holiday Street Parking Enforcement Schedule,查詢更詳細的訊息。

