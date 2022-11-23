今年感恩節晚餐要花更多錢 原因何在（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

本週就是感恩節，很多人在準備今年感恩節晚餐的時候，都會發現比過去要花更多錢，很多人都認為是受到通脹的影響，但事實真的只因為通脹嗎？

來自Carranza家族農場的蔬菜和豆類背後有著長長的待辦清單，Carranza家族農場負責人Jeniffer Carranza說：「從播種到上桌這一路上，有一堆事要做。」

Carranza在加州這十英畝地上得完成所有事情，包括算好所有的這些數字。

她知道為了這五座農場所在的市場中，種植這些蔬果和花卉，花費近期到底要增加多少。

從種子到灌溉用水的供應，物流汽油錢的增加，另外還有人力成本。

Carranza說：「這是很縝密的工作，不管是豆類、蘿蔔，還是胡蘿蔔，在收成時有很多重複的事情要處裡。」

根據一份美國農業部的年度調查顯示，今年的感恩節晚餐的花費，對比去年會增加20%。

這份調查是用一個十人聚會的晚餐，所會使用到的11種食材來做統計，發現去年需要53元的價格，今年上漲到了64.5元。

而這群農夫，需要面對是多重的經濟壓力。

Chris Bohrer/火雞肉商說：「你去雜貨店想餵飽家人，但價錢漲了，我們的家族農場今年一共有兩萬隻火雞，所以今年我們的食品價格會大幅上漲。」

來到位在馬里蘭州Fulton的SHO-NUF火雞場，老闆Chris Bohrer表示，從忙碌的夏天到秋天，要餵飽這兩萬隻雞的價錢，還有養育他們所需人力，佔據這個家族經營的農場預算中最大的部份。

Bohrer說：「人們期待做同樣工作，能夠賺到更多錢，因為雜貨價格都在上漲，所以這樣的循環還在持續著，去年就有人告訴我，這是史上最貴的感恩節，而去年這話變成了今年。」

SHO-NUF今年養殖同樣數量的火雞，但預期到顧客的需求，他們提供不一樣的火雞尺寸選擇。

Bohrer說：「在疫情的那幾年，人們需要比較小的火雞，所以我們賣出大量10到14磅的火雞，而現在看到大家開始變得喜歡14到18磅的火雞，因為我相信它們會有更多人參與團聚。」

而更大的火雞，就需要更多的飼料。

不過就算價格上漲，Bohrer說，每當感恩節看到這些家庭都會回來消費，一切都是值得的。

而Carranza則是說，能夠在許多歡慶派對中，看到他們的食材上桌，是件很榮幸的事情。

Carranza說：「知道能夠餵飽某些人，而且能讓人們開心，是讓我們最開心的事

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