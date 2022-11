今年感恩節晚餐要花更多錢 原因何在（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

本週就是感恩節,很多人在準備今年感恩節晚餐的時候,都會發現比過去要花更多錢,很多人都認為是受到通脹的影響,但事實真的只因為通脹嗎?

來自Carranza家族農場的蔬菜和豆類背後有著長長的待辦清單,Carranza家族農場負責人Jeniffer Carranza說:「從播種到上桌這一路上,有一堆事要做。」

Carranza在加州這十英畝地上得完成所有事情,包括算好所有的這些數字。

她知道為了這五座農場所在的市場中,種植這些蔬果和花卉,花費近期到底要增加多少。

從種子到灌溉用水的供應,物流汽油錢的增加,另外還有人力成本。

Carranza說:「這是很縝密的工作,不管是豆類、蘿蔔,還是胡蘿蔔,在收成時有很多重複的事情要處裡。」

根據一份美國農業部的年度調查顯示,今年的感恩節晚餐的花費,對比去年會增加20%。

這份調查是用一個十人聚會的晚餐,所會使用到的11種食材來做統計,發現去年需要53元的價格,今年上漲到了64.5元。

而這群農夫,需要面對是多重的經濟壓力。

Chris Bohrer/火雞肉商說:「你去雜貨店想餵飽家人,但價錢漲了,我們的家族農場今年一共有兩萬隻火雞,所以今年我們的食品價格會大幅上漲。」

來到位在馬里蘭州Fulton的SHO-NUF火雞場,老闆Chris Bohrer表示,從忙碌的夏天到秋天,要餵飽這兩萬隻雞的價錢,還有養育他們所需人力,佔據這個家族經營的農場預算中最大的部份。

Bohrer說:「人們期待做同樣工作,能夠賺到更多錢,因為雜貨價格都在上漲,所以這樣的循環還在持續著,去年就有人告訴我,這是史上最貴的感恩節,而去年這話變成了今年。」

SHO-NUF今年養殖同樣數量的火雞,但預期到顧客的需求,他們提供不一樣的火雞尺寸選擇。

Bohrer說:「在疫情的那幾年,人們需要比較小的火雞,所以我們賣出大量10到14磅的火雞,而現在看到大家開始變得喜歡14到18磅的火雞,因為我相信它們會有更多人參與團聚。」

而更大的火雞,就需要更多的飼料。

不過就算價格上漲,Bohrer說,每當感恩節看到這些家庭都會回來消費,一切都是值得的。

而Carranza則是說,能夠在許多歡慶派對中,看到他們的食材上桌,是件很榮幸的事情。

Carranza說:「知道能夠餵飽某些人,而且能讓人們開心,是讓我們最開心的事

