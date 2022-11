聯邦最高法院駁回特朗普拒絕交出稅務紀錄申請

【KTSF 張麗月報導】

經過三年來的法律爭拗之後,聯邦最高法院週二終於裁定,國稅局即時要交出前總統特朗普的報稅資料給國會屬下一個委員會。

聯邦最高法院在沒有評論情況下,駁回特朗普的要求。

最高法院此舉即是同意要聯邦財政部交出特朗普過去六年來的個人報稅紀錄,以及特朗普部份業務的報稅資料,給國會眾議院屬下由民主黨控制的撥款委員會。

今次是特朗普第二次在最高法院遭遇的挫敗,在10月時,最高法院曾經拒絕插手有關聯邦調查局(FBI)在特朗普位於佛羅里達州海湖莊園裡面,搜出涉嫌侵犯國防機密的檔案文件所引發的法律訴訟。

在特朗普執政期間,財政部曾拒絕交出特朗普的報稅資料,但總統拜登上台之後重新提出,要求國稅局交出特朗普的報稅資料。

拜登政府指出,聯邦法例清楚列明,國會這個委員會有權審查任何納稅人的報稅表,總統也不例外。

特朗普2016年參選總統時,已經拒絕公開報稅表,他當選後亦未有公開資料,打破七十年代開始以來,每位總統每年自願公開報稅表的傳統。

