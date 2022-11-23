Daly City的Skyline Plaza大麻店已開張 有市民稱感到不太安全（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島Daly City的Skyline Plaza，早前被附近市民反對的大麻店現已開張，有市民及商戶表示，附近有幾間學校，這個位置不適合開大麻店。

位於Skyline Plaza 100號的商場有不少的亞裔商戶，在大麻店開張前，商場一群商戶已向市府表示反對開大麻店，更不滿他們沒有徵詢過市民就作出決定。

一個多月後，大麻店終於開張，有之前表達過不滿的商戶說，大麻店最後仍然開張，覺得即使反對也沒有用。

而一位餐廳職員Donna表示，大麻店開張後，多了好多買大麻的人。

餐廳職員Donna Yi說：「一進來餐廳就聞到，好多顧客都覺得比較不是太安全，現在這裡好像多了很多精神可能有少少問題的人，以前是沒有的。」

至於一名不願上鏡的市民就認為，這個商場有一家大小出入，附近亦有一間學校，認為這裡不是最適宜開大麻店的地方。

市民說：「我認為這裡不是開大麻店的最佳位置，但我理解可能有人因為受傷或生病，而需要藥用大麻，這是個困難的決定，需要考慮到兩方持份者的意見。」

在大麻店的門口，貼有出售大麻的許可證，亦有告示表明，不准吸煙、飲酒及使用大麻，亦禁止18歲以下人士入內。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。