Daly City的Skyline Plaza大麻店已開張 有市民稱感到不太安全（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島Daly City的Skyline Plaza,早前被附近市民反對的大麻店現已開張,有市民及商戶表示,附近有幾間學校,這個位置不適合開大麻店。

位於Skyline Plaza 100號的商場有不少的亞裔商戶,在大麻店開張前,商場一群商戶已向市府表示反對開大麻店,更不滿他們沒有徵詢過市民就作出決定。

一個多月後,大麻店終於開張,有之前表達過不滿的商戶說,大麻店最後仍然開張,覺得即使反對也沒有用。

而一位餐廳職員Donna表示,大麻店開張後,多了好多買大麻的人。

餐廳職員Donna Yi說:「一進來餐廳就聞到,好多顧客都覺得比較不是太安全,現在這裡好像多了很多精神可能有少少問題的人,以前是沒有的。」

至於一名不願上鏡的市民就認為,這個商場有一家大小出入,附近亦有一間學校,認為這裡不是最適宜開大麻店的地方。

市民說:「我認為這裡不是開大麻店的最佳位置,但我理解可能有人因為受傷或生病,而需要藥用大麻,這是個困難的決定,需要考慮到兩方持份者的意見。」

在大麻店的門口,貼有出售大麻的許可證,亦有告示表明,不准吸煙、飲酒及使用大麻,亦禁止18歲以下人士入內。

