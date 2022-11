奧克蘭市長選舉 亞裔候選人盛桃勝出（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭(屋崙)的市長選戰經過多輪的點票,週二看到落後的參選人Loren Taylor宣布敗給苗族後裔參選人盛桃(Sheng Thao)。

奧克蘭準市長盛桃週二在社群平台上感謝選民的支持,她的自我介紹欄也加上新職稱。

盛桃也在採訪中分享她上任後,將首先處理包括公共治安及無家可歸議題。

盛桃說:「我將有一次完整的聆聽之旅,進入奧克蘭那些小社區,真正了解問題是什麼,以及需要什麼資源,並努力實現這些結果。」

同為奧克蘭市議員的競選對手Loren Taylor週二則開記者會,宣布落選。

Taylor說:「雖然承認這一點很痛苦,但我不認為有辦法追回,改變選舉結果所需的682票,我承認盛桃會是下一任奧克蘭市長。」

自開票日快兩週以來,盛桃在上週五首度領先對手,週一晚公佈的第9輪點票結果,以682票的差距保持領先。

Taylor雖然承認敗選,但對奧克蘭的排名選擇投票機制表達強烈不滿,認為這是一種選民壓制。

Taylor說:「我們必須面對排名選擇投票的問題,除了我在普選票領先的1600票,和我在排名選擇票輸掉大約700票,兩者之間的差異之外,我們必須承認有2萬張不可轉讓的排名選擇票,相當多人的聲音是沒有被納入,奧克蘭下一任市長的最終決定,如果我們有正常的初選機制,和正常的選舉,那麼15%的選票就會被納入,這是壓制選民的一種形式,我們必需認清這件事,並面對它。」

本次選舉中,Taylor雖然獲得最多的第一順位選票,但目前納入其他順位選票計算時,還是落後對手600多票。

Taylor表示,雖然點票程序還未正式結束,他也有權提出驗票訴求,但他將尊重選舉結果,並不會主動尋求重新點票。

現任奧克蘭市議會主席勵琪(Nikki Bas)則恭喜盛桃,表示期待與她一起為奧克蘭服務。

盛桃是奧克蘭第四區的市議員,她與Nikki Bas都比較支持左傾政策,她出生於美國,是苗族後裔,她的家人為了逃離種族迫害,從寮國來到美國。

