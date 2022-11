新冠、流感及RSV病毒三劍齊發 官員籲民眾速打疫苗（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

從感恩節到明年2月的一連串假期,新冠病毒、流感病毒及RSV三劍齊發,官員呼籲民眾趕快去打疫苗,否則醫療系統將會吃緊。

感恩節是全家團圓的日子,不論是搭飛機,或是全家一起吃感恩節大餐,也是病毒最容易傳播的時候,今年流感季來的特別早,灣區各大醫院嚴陣以待。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說:「今年跟去年不同的是,有一種特別的流感病毒株來的特別早,是過去13年來的最早,現在散播在加州乃至全國,在Santa Clara縣,流感在這個假期比過去幾年都還高。」

今年因為流感前往縣立醫院急診室的人數,比前兩年多出一倍,官員不希望看到病床短缺,尤其是兒童病床,因為兒童呼吸道融合病毒RSV在近期達到高峰。

Santa Clara縣執行主任Jeff Smith說:「RSV今年很難對付,特別是小孩,現在史丹佛兒童醫院已經在第三級警戒。」

專家表示,新冠疫情還沒結束。

Smith說:「新冠疫情還沒結束,廢水中的病毒急遽上升,我們預期在近期會看到病例上升不同的階段,這是不好的。」

官員呼籲民眾趕快去打流感疫苗及新冠加強針,建議戴上口罩、保持社交距離,度過一個平安的假期。

