San Mateo縣男子在30年期間性侵9童 被判監165年

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣一個男人,在30年期間總共性侵及非禮9個兒童,罪名成立,法官判他監禁165年。

San Mateo縣地檢處提供的資料指出,61歲的Randolph Michael Haldeman,被控多項非禮兒童罪名,案件從1988年開始,一直到2018年,總共有9個受害人。

地檢處指出,被告是一個游泳計劃的攝影師,並聲稱自己與Big Brother導師計劃有聯繫,被告透過這些兒童計劃,認識案中幾個受害人。

被告在30年期間,在Menlo Park自己的家中,在Ladera社區游泳池,以及位於Menlo Park的St.Denis教堂非禮9名兒童,其中一名受害人挺身而出,而揭發案中有其他受害人。

法官判被告監禁165年,不准假釋,再加罰款和賠償給受害人。

