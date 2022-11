【KTSF 張擎鳳報導】

San Mateo縣將舉辦槍械回購活動。

繳交報廢的槍械可獲得50元,手槍、來福槍、霰彈槍可獲得100元,鬼槍或攻擊性武器可拿回200元。

參與者必須將槍械卸下後,放在汽車尾箱中,貨車則必須放在上鎖的箱中。

San Mateo縣警表示,槍械造成的悲劇不僅在罪案中,根據統計,超過一半的自殺都是家中有槍械。

San Mateo縣參議會2021年決定將槍械回購計畫執行到2023年,通過銷售稅K提案,用來回購槍械。

從2018年至今的五次槍械回購活動,已經付出兩萬多元,買回了2,071支槍。

這次活動將於12月3日星期六上午10點到下午2點,在San Carlos市Skyway Road 1000號舉行。

