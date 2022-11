【KTSF】

聖荷西一名小學音樂老師,涉嫌對至少十位學生有不當的接觸行為,已被警方逮捕。

警方表示,嫌犯Israel Santiago任教於聖荷西Adelante Dual Language Academy,聖荷西警方這個月7日接報,前往學校調查,訪問多名學生,他們告訴警察在學校的音樂教室被嫌犯不當的觸摸。

當局發出拘捕令,21日在Morgan Hill將Santiago逮捕,他因涉嫌多項性侵罪名,目前被關押在Santa Clara縣監獄,警方相信還有多名受害者,報案電話是(408) 537-1381。

