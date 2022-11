【KTSF】

位於Palo Alto市Stanford購物中心內的Fleming’s牛排館外,週一下午4點半左右發生行車槍擊事件,警方在週二上午逮捕到嫌犯,是牛排館的前員工。

根據警方,嫌犯是32歲聖荷西居民Zachary Michael Ginsberg,是Fleming’s牛排館前員工,因個人恩怨,最近發送威脅簡訊給前主管。

警方週二上午9時55分在Santa Clara將他逮捕,他被控企圖謀殺及對佔用中的建築物開槍。

事發在週一下午4點半左右,警方接獲Fleming’s牛排館員工的報案,前門玻璃窗被人開槍擊中,另一輛停在附近的車子也被擊中,所幸沒有人受傷。

有目擊者看到槍手從駕駛座開槍,嫌犯駕駛黑色Chevrolet Camaro逃離現場。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。