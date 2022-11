【KTSF】

南灣Palo Alto一名女子,半年內兩次闖入同一間住宅,星期日被屋主透過監控鏡頭發現,報警將她拘捕。

透過屋主的監控鏡頭,48歲的Kathleen Joan Cuadros在星期六晚上9點多闖進Alma Street的住宅,當時沒有人在家。

屋主報警後,警方在星期日上午將Cuadros拘捕,她當時正在沙發上睡覺。

警方表示,現場被翻箱倒櫃,嫌犯涉嫌在半年前也闖入同一間住宅,警方說十分罕見。

