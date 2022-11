【KTSF】

星期四是感恩節,東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf提議針對公共安全問題採取措施,改善市中心及購物區,在假日季節期間的治安。

Schaaf說:「我們會有一個補助金計劃,容許不同區域去採取他們認為能夠提高安全的措施。」

Schaaf聯同商會及警方代表,提出一連串措施去改善奧克蘭在假日季節期間的治安,措施包括增加保安及公共安全大使,向商戶提供補助金,用作購買及安裝閉路電視,加強警方及商戶間的合作。

