Google引入新工作績效評估系統 業界推測可能是裁員先兆

【KTSF 周正鈞報導】

Google是矽谷科技業中,少數還未提出裁員的企業,但一份新的報導指,Google新的工作績效評估系統,將劃分約一萬名員工為低績效者,這是否裁員的先兆?

根據科技媒體The Information的報導,Google母公司Alphabet在5月份公佈的工作績效評估制度,要求主管階級人員,在評分時標記出6%的下屬列為績效較低。

報導一出引起各界關注,指此制度是為裁員做準備,Google及Alphabet則未做出回應。

但在Alphabet原本的員工績效評估制度下,主管階級人員就被要求標記2%的人員為低績效,加強監督該職員的表現,目的是增強公司效率。

新的制度下,被認定為低績效的人員會是之前的三倍,也可換算成Google全公司約1萬名職員,但是否為裁員對象還無法確認。

經濟前景低迷,Meta、Twitter及Amazon等大企業都大舉裁員,Layoffs.fyi數據平台單在11月就錄得45,000多人被科技公司解僱。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。