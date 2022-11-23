Google引入新工作績效評估系統 業界推測可能是裁員先兆

【KTSF 周正鈞報導】

Google是矽谷科技業中，少數還未提出裁員的企業，但一份新的報導指，Google新的工作績效評估系統，將劃分約一萬名員工為低績效者，這是否裁員的先兆？

根據科技媒體The Information的報導，Google母公司Alphabet在5月份公佈的工作績效評估制度，要求主管階級人員，在評分時標記出6%的下屬列為績效較低。

報導一出引起各界關注，指此制度是為裁員做準備，Google及Alphabet則未做出回應。

但在Alphabet原本的員工績效評估制度下，主管階級人員就被要求標記2%的人員為低績效，加強監督該職員的表現，目的是增強公司效率。

新的制度下，被認定為低績效的人員會是之前的三倍，也可換算成Google全公司約1萬名職員，但是否為裁員對象還無法確認。

經濟前景低迷，Meta、Twitter及Amazon等大企業都大舉裁員，Layoffs.fyi數據平台單在11月就錄得45,000多人被科技公司解僱。

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