【KTSF 朱慧琪報導】

奧克拉荷馬州一個種植大麻的農場,發現4名中國公民被人以處決方式殺害,疑犯仍然在逃。

奧克拉荷馬州調查局隊長Stan Florence說:「他們都認識對方,但未知是甚麼關係,未知是否同事,但我們相信這班人肯定彼此熟悉對方。」

當地警方表示,事發於上週日下午一個大麻農場,有三男一女中國公民被行刑方式槍殺,另外一名中國公民受傷送院搶救,執法部門掌握到疑犯身份,但暫時不會公佈,因為他仍然在逃,一旦公佈身份,可能會引致令更多人處於危險中。

當局指,事發大麻種植場佔地約10英畝,並沒有明確說明兇殺案發生的地點,奧克拉荷馬州調查官員補充,當局會調查農場是否合法和有牌照經營。

