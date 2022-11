【KTSF】

這個感恩節,灣區的海灘會出現危險的大浪,而星期四感恩節當日,將會是這個星期最溫暖的一天。

國家氣象局表示,一股高氣壓正在形成,導致灣區的氣溫較平常的高,預測感恩節當日,日間氣溫將達到華氏70度,北灣和南灣地區最高氣溫70多度,舊金山也接近70度,星期五也照樣溫暖,到星期六氣溫才會下降,而這個星期也不會下雨。

天氣好的時候,也許大家會計劃到海灘玩,氣象局對灣區的海灘發出危險海灘警示,因為海浪的間隔時間長,海面看似平靜,但會突然出現大浪,可捲走岸邊的人和寵物,當局呼籲大家要小心,遠離海邊,看管好小朋友和寵物。

危險海灘警示星期四早上10時至星期五凌晨一時生效。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。