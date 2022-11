【KTSF】

許多等著感恩節吃本地螃蟹的老饕要失望了,今年的Dungeness蟹的商業捕蟹季節再度推遲到12月,甚麼原因呢?

根據舊金山紀事報報導,繼11月初螃蟹捕撈季節延遲後,加州漁業及野生動物部上週五已宣布,捕撈季再延遲至12月。

螃蟹捕撈季延遲有兩大原因,根據州府的聲明,首先是由於座頭鯨持續在中加州沿岸水域覓食,而且數量龐大,如果在海域內允許例行的商業或娛樂捕蟹工具,會對這些鯨魚構成安全問題,其次則是目前的螃蟹肉質比過去幾年都要瘦弱。

當局將在12月6日再度進行座頭鯨的評估,屆時可能決定何時可以開始商業捕蟹季節。

今年已經是連續第四年加州漁業及野生動物部延遲捕蟹季,上一次準時開放漁民捕蟹是在2018年。

