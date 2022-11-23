白宮首席防疫專家Anthony Fauci出席退休前最後一次簡報會

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮首席防疫專家Anthony Fauci出席退休前最後一次白宮簡報會。

Fauci任內最後一次向公眾發佈信息，他指雖然新型肺炎疫情，在他40年衛生官員生涯中是其中一樣最重要的事，但只是他工作的一小部分，他最後再次敦促民眾去接種疫苗。

Fauci說：「我最後的信息，可能是在這個演講台上的最後一次，請大家為了個人和家人安全，如果合資格請盡快接種新版本二價疫苗，以保護自己、家人和社區。」

隨後Fauci也感慨表示，他付出了一切，會讓其他人判斷他的成就是否有價值

Fauci說：「我希望大家能記住的是我所做的一切，在那些年裡的每一天，我都付出我所有，從未曾有所保留。」

現年81歲的Fauci醫生擔任了白宮首席醫療顧問近40年，總共為七位美國總統提供醫療上的諮詢和意見，因疫情期間在媒體中頻頻曝光而出名，退休後，Fauci會尋求政府以外的工作，並繼續推進公共衛生和科學領域。

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