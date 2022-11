白宮首席防疫專家Anthony Fauci出席退休前最後一次簡報會

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮首席防疫專家Anthony Fauci出席退休前最後一次白宮簡報會。

Fauci任內最後一次向公眾發佈信息,他指雖然新型肺炎疫情,在他40年衛生官員生涯中是其中一樣最重要的事,但只是他工作的一小部分,他最後再次敦促民眾去接種疫苗。

Fauci說:「我最後的信息,可能是在這個演講台上的最後一次,請大家為了個人和家人安全,如果合資格請盡快接種新版本二價疫苗,以保護自己、家人和社區。」

隨後Fauci也感慨表示,他付出了一切,會讓其他人判斷他的成就是否有價值

Fauci說:「我希望大家能記住的是我所做的一切,在那些年裡的每一天,我都付出我所有,從未曾有所保留。」

現年81歲的Fauci醫生擔任了白宮首席醫療顧問近40年,總共為七位美國總統提供醫療上的諮詢和意見,因疫情期間在媒體中頻頻曝光而出名,退休後,Fauci會尋求政府以外的工作,並繼續推進公共衛生和科學領域。

