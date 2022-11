【KTSF】

無人駕駛汽車Waymo獲州政府批准,將可以在舊金山(三藩市)提供載客服務。

加州公用事業委員會上週五宣布向Waymo母公司Alphabet Inc.發出許可證,參與無人駕駛試點計劃。

該許可證將允許營業用自動駕駛汽車,在完全無人駕駛的情況下接送乘客,但基於計劃還在試營運階段,Waymo不得向乘客收費。

Waymo表示,將在未來幾星期於灣區多地,包括舊金山、Mountain View、Sunnyvale、Palo Alto等地,開始無人駕駛載客服務。

