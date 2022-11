舊金山Excelsior區全新公寓即將落成 48個可負擔單位開放申請

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山Excelsior區有大型全新公寓住宅即將落成,其中有48個可負擔房屋單位,現正開放申請抽籤。

位於舊金山Excelsior區Ocean Ave. 99號的Ventana Residences大型公寓將在明年全新落成,鄰近Balboa公園及BART捷運車站,也將設立Wu Yee護兒兒童服務,這項房屋發展計劃現正開放48個可負擔房屋單位申請抽籤。

開放給地區收入中位數65%的申請者有4個studio開放式單位,月租為1261元;8個單睡房住宅單位,月租為1436元;5個兩睡房單位,月租為1597元;和2個三睡房單位,月租為1754元。

地區收入中位數90%的申請者有4個studio開放式單位,月租為1867元;5個單睡房住宅單位,月租為2130元;5個兩睡房單位,月租為2376元;和1個三睡房單位,月租為2620元。

地區收入中位數130%的申請者則有4個studio開放式單位,月租為2595元;1個單睡房住宅單位,月租為2961元;4個兩睡房單位,月租為3311元;和2個三睡房單位,月租為3659元。

申請者收入限制以兩人住戶為例,地區收入中位數65%的申請者,年收入限制為72,050元;地區收入中位數90%的申請者,年收入限制為99,750元;,地區收入中位數130%的申請者,年收入限制則為144,100元。

對Ventana Residences有興趣者,可以在網上提出申請,截止時間是12月1日下午5點。

當局將審查申請人資格,符合資格的人士,納入線上抽籤,抽籤將在12月15日舉行。

更多資訊請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000Ih1V2UAJ

