舊金山Excelsior區全新公寓即將落成 48個可負擔單位開放申請

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山Excelsior區有大型全新公寓住宅即將落成，其中有48個可負擔房屋單位，現正開放申請抽籤。

位於舊金山Excelsior區Ocean Ave. 99號的Ventana Residences大型公寓將在明年全新落成，鄰近Balboa公園及BART捷運車站，也將設立Wu Yee護兒兒童服務，這項房屋發展計劃現正開放48個可負擔房屋單位申請抽籤。

開放給地區收入中位數65%的申請者有4個studio開放式單位，月租為1261元；8個單睡房住宅單位，月租為1436元；5個兩睡房單位，月租為1597元；和2個三睡房單位，月租為1754元。

地區收入中位數90%的申請者有4個studio開放式單位，月租為1867元；5個單睡房住宅單位，月租為2130元；5個兩睡房單位，月租為2376元；和1個三睡房單位，月租為2620元。

地區收入中位數130%的申請者則有4個studio開放式單位，月租為2595元；1個單睡房住宅單位，月租為2961元；4個兩睡房單位，月租為3311元；和2個三睡房單位，月租為3659元。

申請者收入限制以兩人住戶為例，地區收入中位數65%的申請者，年收入限制為72,050元；地區收入中位數90%的申請者，年收入限制為99,750元；，地區收入中位數130%的申請者，年收入限制則為144,100元。

對Ventana Residences有興趣者，可以在網上提出申請，截止時間是12月1日下午5點。

當局將審查申請人資格，符合資格的人士，納入線上抽籤，抽籤將在12月15日舉行。

更多資訊請瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000Ih1V2UAJ

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