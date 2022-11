中美防長柬埔寨會面提及台灣北韓等問題

【有線新聞】

中美防長於柬埔寨會面,中方表明台灣問題是中國核心利益中的核心,亦是中美關係不可逾越的紅線。美國強調堅持一個中國政策,但促請北京避免對台採取進一步行動。

防長魏鳳和到柬埔寨準備出席東盟防長擴大會議期間,與美國防長奧斯汀會面。兩人6月曾在新加坡會談,今次是他們自美國眾議院議長佩洛西8月訪問台灣後首次會面。

國防部發言人指,中方對發展兩軍關係態度真誠,前提是美國說到做到、信守承諾、採取理智務實對華政策,歸咎美國錯誤的戰略判斷,引致中美關係面臨現時局面,責任不在中方,更指魏鳳和在會上表明台灣問題是中方核心利益中的核心,是中美關係首條不可逾越的紅線,強調解決台灣問題是中國人的事,任何外部勢力無權插手干涉,解放軍有骨氣、底氣,有信心和能力堅決維護祖國統一。

美國國防部聲明則指,奧斯汀強調華府堅持一個中國政策,同時重申台海和平穩定很重要,反對單方面改變現狀,呼籲北京避免對台灣,採取進一步破壞穩定的行動。

奧斯汀又提到以實質對話降低戰略風險,改善應對危機溝通的重要。他關注解放軍飛機在印太地區日益危險的行為,增加發生意外風險,而美國會繼續在國際法允許範圍內飛行和航行。

雙方亦討論到朝鮮半島和烏克蘭等議題。

