中美防長柬埔寨會面提及台灣北韓等問題

【有線新聞】

中美防長於柬埔寨會面，中方表明台灣問題是中國核心利益中的核心，亦是中美關係不可逾越的紅線。美國強調堅持一個中國政策，但促請北京避免對台採取進一步行動。

防長魏鳳和到柬埔寨準備出席東盟防長擴大會議期間，與美國防長奧斯汀會面。兩人6月曾在新加坡會談，今次是他們自美國眾議院議長佩洛西8月訪問台灣後首次會面。

國防部發言人指，中方對發展兩軍關係態度真誠，前提是美國說到做到、信守承諾、採取理智務實對華政策，歸咎美國錯誤的戰略判斷，引致中美關係面臨現時局面，責任不在中方，更指魏鳳和在會上表明台灣問題是中方核心利益中的核心，是中美關係首條不可逾越的紅線，強調解決台灣問題是中國人的事，任何外部勢力無權插手干涉，解放軍有骨氣、底氣，有信心和能力堅決維護祖國統一。

美國國防部聲明則指，奧斯汀強調華府堅持一個中國政策，同時重申台海和平穩定很重要，反對單方面改變現狀，呼籲北京避免對台灣，採取進一步破壞穩定的行動。

奧斯汀又提到以實質對話降低戰略風險，改善應對危機溝通的重要。他關注解放軍飛機在印太地區日益危險的行為，增加發生意外風險，而美國會繼續在國際法允許範圍內飛行和航行。

雙方亦討論到朝鮮半島和烏克蘭等議題。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。