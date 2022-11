加大研究員與助教罷工進入第二週 人數沒減少

【KTSF 萬若全報導】

加州大學(UC)系統研究員與助教的罷工行動進入了第二個星期,雖然本星期有感恩節,但參與罷工的人數並沒有減少。

週一在柏克萊加大,有上百名學術工作者繼續罷工,他們是博士後學者、研究生、助教與校園職員,罷工從14日上星期一開始,目前似乎罷工尚未有緩和的跡象。

博士生兼助教Emiko Gardiner說:「這是無止盡的罷工,目前沒有結束時間表,我們準備一直罷工,直到UC回到談判桌。」

學生工會代表表示,原本UC在剛過的週末不打算跟他們談判,但是看到上星期五罷工人數眾多,決定回到談判桌,但目前尚未達成任何協議。

這場美國學術界有史以來最大規模的罷工,代表10所加大分校、4萬8千員工的UAW工會指出,主要的訴求是提高工資,有些校園職員的年薪只有2萬4千,工會提出基礎線應該是5萬4千,有些助教六成的薪水用於租房。

加大提出頭一年加薪5%,之後3%,但被拒絕。

由於本週四是感恩節,罷工將持續到星期三,感恩節假期結束後,下星期恢復罷工,而罷工者在感恩節假期期間,不會替學生打成績。

