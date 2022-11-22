加大研究員與助教罷工進入第二週 人數沒減少

【KTSF 萬若全報導】

加州大學（UC）系統研究員與助教的罷工行動進入了第二個星期，雖然本星期有感恩節，但參與罷工的人數並沒有減少。

週一在柏克萊加大，有上百名學術工作者繼續罷工，他們是博士後學者、研究生、助教與校園職員，罷工從14日上星期一開始，目前似乎罷工尚未有緩和的跡象。

博士生兼助教Emiko Gardiner說：「這是無止盡的罷工，目前沒有結束時間表，我們準備一直罷工，直到UC回到談判桌。」

學生工會代表表示，原本UC在剛過的週末不打算跟他們談判，但是看到上星期五罷工人數眾多，決定回到談判桌，但目前尚未達成任何協議。

這場美國學術界有史以來最大規模的罷工，代表10所加大分校、4萬8千員工的UAW工會指出，主要的訴求是提高工資，有些校園職員的年薪只有2萬4千，工會提出基礎線應該是5萬4千，有些助教六成的薪水用於租房。

加大提出頭一年加薪5%，之後3%，但被拒絕。

由於本週四是感恩節，罷工將持續到星期三，感恩節假期結束後，下星期恢復罷工，而罷工者在感恩節假期期間，不會替學生打成績。

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