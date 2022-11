【KTSF】

聯邦司法部週一宣布,向聯邦法院提交針對柏克萊加大涉嫌違反美國殘疾人法擬議的協議裁決。

聯邦檢察官向加大柏克萊分校提出違反美國殘疾人法ADA第二章的指控,表示柏克萊加大在網路上提供給學生的免費多媒體檔案,包括課程影片、會議活動、體育賽事、畢業典禮影片及申請學校資訊等,許多都對殘疾人士的學生不友善。

提出的協議裁決待聯邦法院審理,要求柏克萊在三個半年內,在多個網路平台上做出改善,提供更完善的資源,幫助殘疾人士學生享有同等的學習機會。

