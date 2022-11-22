蘋果國安案 陳沛敏等6人承認串謀勾結外國勢力

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《蘋果日報》前社長張劍虹等6名高層承認串謀勾結外國勢力，案情指他們串謀創辦人黎智英，利用《蘋果日報》發表政治主張，要求制裁中央和特區政府。至於黎智英的案件下星期開審，庭上透露張劍虹會做控方證人。

張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光和楊清奇由囚車押送至高等法院，反恐特勤隊荷槍實彈戒備，他們承認串謀勾結外國勢力危害國家安全罪。

案情說6名被告串謀黎智英，利用《蘋果日報》作為發布煽動內容的平台，要求外國對中央和特區政府實施制裁、封鎖或其他敵對行為。

控方列舉161篇文章作為證據，被告有份撰寫、授權或發布以新聞報道、評論、宣傳等方式達到政治目的，犯案時間由2019年4月至2021年6月，橫跨《國安法》實施前後，其間《蘋果日報》賣出近7,000萬份，80萬人付費訂閱網上版。

控方逐一分析被告的角色，黎智英會與張劍虹及其他被告召開飯盒會，討論內容及給予指示。

張劍虹作為社長，角色在黎智英之下，負責出版政策、財政、訂閱等整體運作；日常的編採決定由陳沛敏、羅偉光、林文宗負責，他們每日要開初會、編前會議決定報道內容，報紙印刷後還有鋤報會檢討，每個星期二開策劃會，決定要跟進的故題和事件；馮偉光是英文版編輯，亦有以盧峯的筆名寫評論；楊清奇是主筆，以李平的筆名寫社論，亦負責審稿。

2014年佔領行動起，黎智英利用《蘋果日報》發表政治主張，他自己亦有參與抗爭，6名被告當時已經與他串謀。

到2019年特區政府修訂《逃犯條例》，社會有激烈辯論，《蘋果日報》發表煽動性文章左右公眾意見，針對中央和特區政府，呼籲市民參與示威。

自6月9日起衝突愈演愈烈，蘋果日報再發布文章對抗政權，煽動仇恨警方執行職務，以及提倡攬炒，疫情期間，情況亦一樣。

在《國安法》實施前後，《蘋果日報》持續要求外國對中央和特區政府實施制裁，條例生效首日，《蘋果日報》譴責《國安法》是惡法，破壞一國兩制，直至黎智英、張劍虹、陳沛敏、羅偉光被捕，《蘋果日報》繼續出版支持他們的不合法活動。

案情形容黎智英是主腦，6名被告透過他們在《蘋果日報》的角色與黎智英串謀，一些外部勢力、尤其是美國的確對中央及特區政府實施制裁，包括推動香港有關的法案，提供平台讓反對中央的人推動港獨。

案情又形容黎智英是主腦，說他指示《蘋果日報》開設英文版「打國際線」，又多次到美國游說制裁，是直接與外國勢力溝通，構成勾結。

被形容為主腦的黎智英，案情指他在《國安法》實施前已經表明立場，尋求外國制裁。

控方列舉他在2019年7月會見時任美國國務卿蓬佩奧；三個月後當美國討論香港人權法案，黎智英與香港民主委員會見美國參議員，尋求支持香港示威；同月與李柱銘出席時任美國副總統彭斯的演說，引述對方說中美貿易戰對人道解決香港問題是重要的考慮。

《國安法》生效前，黎智英指示《蘋果日報》提供英文內容，宣布「打國際線」，提及《國安法》剝奪香港的人權，希望國際上的朋友可知道更多香港的情況。

黎智英說想吸引海外尤其是美國讀者，不只是尋求經濟援助，希望能提供政治庇護。

《國安法》生效後，黎智英以個人名義在Twitter做直播訪問，對象包括美國前外交官；這些英文內容全部都是公開，實質上是直接與外國勢力溝通，構成勾結。

案情又提到李怡、區家麟等為《蘋果日報》寫評論，點名區家麟的文章是按黎智英的要求，構成煽動的一部分。

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