蘋果國安案 陳沛敏等6人承認串謀勾結外國勢力

《蘋果日報》前社長張劍虹等6名高層承認串謀勾結外國勢力,案情指他們串謀創辦人黎智英,利用《蘋果日報》發表政治主張,要求制裁中央和特區政府。至於黎智英的案件下星期開審,庭上透露張劍虹會做控方證人。

張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光和楊清奇由囚車押送至高等法院,反恐特勤隊荷槍實彈戒備,他們承認串謀勾結外國勢力危害國家安全罪。

案情說6名被告串謀黎智英,利用《蘋果日報》作為發布煽動內容的平台,要求外國對中央和特區政府實施制裁、封鎖或其他敵對行為。

控方列舉161篇文章作為證據,被告有份撰寫、授權或發布以新聞報道、評論、宣傳等方式達到政治目的,犯案時間由2019年4月至2021年6月,橫跨《國安法》實施前後,其間《蘋果日報》賣出近7,000萬份,80萬人付費訂閱網上版。

控方逐一分析被告的角色,黎智英會與張劍虹及其他被告召開飯盒會,討論內容及給予指示。

張劍虹作為社長,角色在黎智英之下,負責出版政策、財政、訂閱等整體運作;日常的編採決定由陳沛敏、羅偉光、林文宗負責,他們每日要開初會、編前會議決定報道內容,報紙印刷後還有鋤報會檢討,每個星期二開策劃會,決定要跟進的故題和事件;馮偉光是英文版編輯,亦有以盧峯的筆名寫評論;楊清奇是主筆,以李平的筆名寫社論,亦負責審稿。

2014年佔領行動起,黎智英利用《蘋果日報》發表政治主張,他自己亦有參與抗爭,6名被告當時已經與他串謀。

到2019年特區政府修訂《逃犯條例》,社會有激烈辯論,《蘋果日報》發表煽動性文章左右公眾意見,針對中央和特區政府,呼籲市民參與示威。

自6月9日起衝突愈演愈烈,蘋果日報再發布文章對抗政權,煽動仇恨警方執行職務,以及提倡攬炒,疫情期間,情況亦一樣。

在《國安法》實施前後,《蘋果日報》持續要求外國對中央和特區政府實施制裁,條例生效首日,《蘋果日報》譴責《國安法》是惡法,破壞一國兩制,直至黎智英、張劍虹、陳沛敏、羅偉光被捕,《蘋果日報》繼續出版支持他們的不合法活動。

案情形容黎智英是主腦,6名被告透過他們在《蘋果日報》的角色與黎智英串謀,一些外部勢力、尤其是美國的確對中央及特區政府實施制裁,包括推動香港有關的法案,提供平台讓反對中央的人推動港獨。

案情又形容黎智英是主腦,說他指示《蘋果日報》開設英文版「打國際線」,又多次到美國游說制裁,是直接與外國勢力溝通,構成勾結。

被形容為主腦的黎智英,案情指他在《國安法》實施前已經表明立場,尋求外國制裁。

控方列舉他在2019年7月會見時任美國國務卿蓬佩奧;三個月後當美國討論香港人權法案,黎智英與香港民主委員會見美國參議員,尋求支持香港示威;同月與李柱銘出席時任美國副總統彭斯的演說,引述對方說中美貿易戰對人道解決香港問題是重要的考慮。

《國安法》生效前,黎智英指示《蘋果日報》提供英文內容,宣布「打國際線」,提及《國安法》剝奪香港的人權,希望國際上的朋友可知道更多香港的情況。

黎智英說想吸引海外尤其是美國讀者,不只是尋求經濟援助,希望能提供政治庇護。

《國安法》生效後,黎智英以個人名義在Twitter做直播訪問,對象包括美國前外交官;這些英文內容全部都是公開,實質上是直接與外國勢力溝通,構成勾結。

案情又提到李怡、區家麟等為《蘋果日報》寫評論,點名區家麟的文章是按黎智英的要求,構成煽動的一部分。

