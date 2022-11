舊金山設立世界盃球迷村 設巨型銀幕供球迷觀賽

【KTSF 毛皓延報導】

世界盃開打,舊金山(三藩市)市府在市內設立了球迷村,除了有巨型銀幕供球迷觀賞球賽,亦有球場讓小朋友踢球。

美國對威爾斯開賽前夕,奏起國歌期間球迷都保持肅立,除了一起觀賞這次四年一度的體壇盛事,球迷村亦設有球場及足球的小遊戲,讓男女老幼都可以享受足球的樂趣。

美國對威爾斯途中,有球迷表示,美國隊打法進取,享受一大群人觀賞球賽。

球迷Jason說:「我覺得在這裡跟大家一起看球比較興奮。」

球迷Pablo說:「美國隊的表現十分好,(你認為美國隊爭冠機會大嗎?)爭冠我不敢講,但我們肯定能分組賽。」

球迷David說:「美國隊控球都好一段時間,只要繼續攻門就會進球,噢噢,沒有進,(你認為美國能出線嗎?)絕對可以的,只要逼和英格蘭和擊敗威爾斯。」

主辦單位表示,受到市府委託,去將足球這項運動變得更加大眾化,廣播球賽之餘,最重要的就是將社區連繫在一起,因為在球場上建立的友誼,好可能會維持一生。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。