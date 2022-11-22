舊金山設立世界盃球迷村 設巨型銀幕供球迷觀賽

【KTSF 毛皓延報導】

世界盃開打，舊金山（三藩市）市府在市內設立了球迷村，除了有巨型銀幕供球迷觀賞球賽，亦有球場讓小朋友踢球。

美國對威爾斯開賽前夕，奏起國歌期間球迷都保持肅立，除了一起觀賞這次四年一度的體壇盛事，球迷村亦設有球場及足球的小遊戲，讓男女老幼都可以享受足球的樂趣。

美國對威爾斯途中，有球迷表示，美國隊打法進取，享受一大群人觀賞球賽。

球迷Jason說：「我覺得在這裡跟大家一起看球比較興奮。」

球迷Pablo說：「美國隊的表現十分好，（你認為美國隊爭冠機會大嗎？）爭冠我不敢講，但我們肯定能分組賽。」

球迷David說：「美國隊控球都好一段時間，只要繼續攻門就會進球，噢噢，沒有進，（你認為美國能出線嗎？）絕對可以的，只要逼和英格蘭和擊敗威爾斯。」

主辦單位表示，受到市府委託，去將足球這項運動變得更加大眾化，廣播球賽之餘，最重要的就是將社區連繫在一起，因為在球場上建立的友誼，好可能會維持一生。

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