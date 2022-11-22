華裔選民教育委員會發佈圖表 分析徐安和馬兆明落敗的地區（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔選民教育委員會發佈新圖表，分析舊金山教委徐安和第4區市參事馬兆明落敗的地區。

華裔選民教育委員會週一發表圖表，分析徐安和馬兆明落選的地區，以及分析雙方對手如何獲勝，在圖表上可以見到徐安的得票率，主要來自紅色和橙色的區域，即是較多亞裔居住的地方，例如日落區、列治文區與華埠等。

華裔選民教育委員會行政主任李志威（David Lee）說：「基本上徐安的支持來自北區，舊金山和Pacific Heights較溫和的選民，以及市場街以南一些地區，不太支持她的是那些深綠色的地區，包括Missio、Polk Gulch區、田德隆、西增、灣景和獵人角等區，主要在舊金山的東邊。」

隨後李志威就展示出斐義莎（Alida Fisher）的圖表來比較分別，基本上可以說是完全相反。

李志威說：「雖然徐安在亞裔社區獲得了非常強大的支持，但這不足以克服她的對手，在本市東邊的支持，所以當你競選全市選舉，你需要西和東邊的選票才可取勝。」

他以市立大學董事會，當中排名第二的鍾曉雲（Vick Chung）來做例子，他指鍾曉雲是一個斐義莎和徐安的混合體。

李志威說：「這是市立大學董事會中，取得全市勝利的方程式，她既有東區的強大支持，也有亞裔美國人的支持。」

至於第4區市參事，馬兆明和殷嘉立之爭，李志威就指重新劃分選區，的確有利殷嘉立。

李志威說：「如你所見，該區南部三個區，殷嘉立贏得了超過67%，在重新劃分選區期間，添加的這些選區的票，包括他的住區，重新劃分顯然有利於殷嘉立，因此增加了這三個新的區域，在這次選舉中推高並肯定幫助了他。」

李志威最後指出，馬兆明失去議席後，舊金山市參事會11名市參事中，只會剩下一個亞裔市參事，他又指當州眾議員丁右立任期完結後，沒有亞裔出來填補的話，州眾議會將會缺乏亞裔聲音，他認為大家必須留意這個狀況。

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