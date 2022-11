華裔選民教育委員會發佈圖表 分析徐安和馬兆明落敗的地區（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔選民教育委員會發佈新圖表,分析舊金山教委徐安和第4區市參事馬兆明落敗的地區。

華裔選民教育委員會週一發表圖表,分析徐安和馬兆明落選的地區,以及分析雙方對手如何獲勝,在圖表上可以見到徐安的得票率,主要來自紅色和橙色的區域,即是較多亞裔居住的地方,例如日落區、列治文區與華埠等。

華裔選民教育委員會行政主任李志威(David Lee)說:「基本上徐安的支持來自北區,舊金山和Pacific Heights較溫和的選民,以及市場街以南一些地區,不太支持她的是那些深綠色的地區,包括Missio、Polk Gulch區、田德隆、西增、灣景和獵人角等區,主要在舊金山的東邊。」

隨後李志威就展示出斐義莎(Alida Fisher)的圖表來比較分別,基本上可以說是完全相反。

李志威說:「雖然徐安在亞裔社區獲得了非常強大的支持,但這不足以克服她的對手,在本市東邊的支持,所以當你競選全市選舉,你需要西和東邊的選票才可取勝。」

他以市立大學董事會,當中排名第二的鍾曉雲(Vick Chung)來做例子,他指鍾曉雲是一個斐義莎和徐安的混合體。

李志威說:「這是市立大學董事會中,取得全市勝利的方程式,她既有東區的強大支持,也有亞裔美國人的支持。」

至於第4區市參事,馬兆明和殷嘉立之爭,李志威就指重新劃分選區,的確有利殷嘉立。

李志威說:「如你所見,該區南部三個區,殷嘉立贏得了超過67%,在重新劃分選區期間,添加的這些選區的票,包括他的住區,重新劃分顯然有利於殷嘉立,因此增加了這三個新的區域,在這次選舉中推高並肯定幫助了他。」

李志威最後指出,馬兆明失去議席後,舊金山市參事會11名市參事中,只會剩下一個亞裔市參事,他又指當州眾議員丁右立任期完結後,沒有亞裔出來填補的話,州眾議會將會缺乏亞裔聲音,他認為大家必須留意這個狀況。

