【KTSF】

舊金山(三藩市)週末一個鐘頭內,先後發生兩宗銀行搶劫案,警方拘捕了兩個涉案疑犯。

警方表示,星期六下午兩點45分左右,兩個匪徒進入一間位於Van Ness Ave 1600號路段的銀行,向一名亞裔女職員遞紙條聲稱要錢,匪徒得手後逃走。

大約45分鐘之後,距離第一間遇劫銀行不足三英里的列治文區又發生搶劫案。

警方表示,一個女匪徒進入一間位於Clement街400號路段的銀行,向一名亞裔女職員遞紙索取金錢,匪徒得手後逃走

同一天晚上,警方在田德隆區見到一部汽車,與涉及Van Ness街銀行劫案的汽車相似,警方於是截停汽車,車上兩個人逃跑,警方最終拘捕了一男一女。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。