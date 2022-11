【有線新聞】

印尼西爪哇5.6級地震增至逾260人死亡,仍有過百人失蹤。災區停電加上山泥傾瀉阻礙搜救。

震央所在的西爪哇展玉多間民房幾乎夷為平地,地方官員估計仍有很多人被壓在瓦礫下。

不過搜救所需的重型器械,要到地震翌日才運抵這個離首都雅加達約3小時車程的山區城鎮。

這個重災區人口超過17萬,居民主要居於山邊平房,數以千計家園在強震中毀於一旦,亦有寄宿學校和醫院損毀,逾萬人流離失所,當局加緊開設多間疏散中心。

但山泥傾瀉令不少道路堵塞,很多村落居民仍未能撤離,電力和通訊系統受損,亦阻礙救災資訊流通。

這場震源深度只得10公里的地震發生於當地周一中午,展玉一度停電的醫院,入夜後擠滿傷者,很多人需於室外停車場架設的帳篷內接受治理。地方官員指大部分傷者是因重物倒塌被砸傷或骨折。

