儘管通脹及經濟衰退陰霾籠罩 預料今年節日銷售額仍超去年

這個星期四就是感恩節了,也標誌著傳統上的節日購物季節展開,全國零售聯盟預測,儘管受到通脹以及擔憂經濟衰退的影響,這個節日購物季還是有可能成為自2017年該聯盟開始紀錄數據以來,最為繁忙的節日購物季。

節日歡樂氣氛將達到歷史水平,根據全國零售聯盟的預測,消費者有計劃從感恩節到網購星期一期間,購物的金額可望達到1億6千630萬元,比去年多出近800萬元。

全國零售聯盟總監Katherine Cullen說:「今天的消費者非常懂得貨比三家,看甚麼最適合他們。」

南加州橙縣的South Coast廣場,已經準備好節日購物季登場,商場市場行政主任表示,儘管有通脹壓力、利息上漲,以及對經濟衰退的擔憂,該購物中心預期今年會迎來破紀錄的人流和消費額。

South Coast廣場行政主任Debra Gunn Downing說:「我們看到人們克服那些,因為他們這個季節想做點特別的,我們預測今年會有很強勁的結尾,我們今年的銷售數字會超過20億元,歷史數字。」

不過全國零售聯盟也表示,一些消費者還是會在其他開支上縮減,同時會更有戰略的找到好的折扣,並且會比價,但經過疫情之後,希望找回昔日的節日精神。

Cullen說:「他們可能會動用儲蓄,我們知道一些家庭能夠在疫情期間建立一些不錯的結餘,或者透過之前有的紓困計劃。」

至於對小商家來說,這個週末對業績也非常關鍵,一些消費者已經提早購物,而且會支持本地商業。

小商家Allison Ash說:「即使有經濟衰退,人們還是希望能開心的,盡一切可能確保家人都過得開心。」

整體來說,全國零售聯盟預估,今年11月和12月間的節日銷售會比去年上漲6-8%之間。

