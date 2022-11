聖荷西明年1月開始要求槍枝擁有者必須購買責任保險（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西明年1月開始實施備受爭議的槍枝責任保險,到時槍枝擁有者必須買保險,以及交年費,這是全國首創。

槍枝責任保險涵蓋因意外使用槍枝而造成的損失或損害,包括死亡、受傷或財產損失,除了保險外,還要付年費25元,用於槍枝安全教育及培訓、預防自殺、家庭暴力及心理健康服務等。

這個全國首創的購買槍枝責任險,是市長Sam Liccardo在三年前Gilroy大蒜節發生死亡槍擊案後提出,後來新冠疫情被擱置。

去年5月,矽谷VTA輕軌列車維修廠的大規模死亡槍案,Liccardo又提出,獲得市議會支持,不過卻遭到擁槍團體反對,指侵犯了保障人民持槍權的憲法第二修正案。

另外,Santa Clara縣警局與南縣執法部門合作,將在12月10日上午9點到下午2點舉辦槍枝回購活動,地點是Morgan Hill Outdoor Sports Center,不會問槍枝來源或是主人,每枝手槍、步槍和霰彈槍100美元,而回購每把鬼槍和攻擊性武器是200美元。

