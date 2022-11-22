科州同志夜店槍擊案 警方列仇恨罪案處理

【KTSF 張麗月報導】

科羅拉多州的LGBTQ同志夜店槍擊案，警方列為仇恨犯罪案處理，22歲嫌疑槍手正被警方扣押，他面對五項一級謀殺的控罪。

警方說，22歲Anderson Lee Aldrich，涉嫌全副武裝打扮，並攜帶大量武器，在週六晚午夜走入Colorado Springs的Club Q夜店，隨即大開殺戒，亂槍掃射，造成5人死亡，最少19人受傷，Aldrich正面對五項一級謀殺和五項有成見的犯罪，引致他人身體受傷，他正被警方扣押，並在醫院接受治療，當他出院之後就會正式被起訴。

警方指出，在案發現場找到兩枝槍，包括一枝火力強大、半自動式的長步槍，也是案發時使用的主要槍械，同時槍手也藏有一枝手槍，這兩枝槍都是疑犯購買。

消息又說，槍擊只是維持了幾分鐘，當其他人四散逃走時，夜店裡面有兩名顧客奮不顧身與槍手博鬥，合力將他制服。

當地縣警證實，Aldrich曾經在去年6月前往他媽媽住所，並使用自製炸彈提出恐嚇，與警方對峙之後而被捕，後來當局並沒有起訴Aldrich。

消息指，由於控罪被撤銷，紀錄也被密封，因此就算Aldrich購買手槍，也無需接受背景審查，因為當中無提到Aldrich曾經牽涉炸彈威嚇。

週六晚發生的這宗槍擊案，是全國本月內第六宗大規模殺人案，夜總會直指，這次槍擊是仇恨襲擊。，總統拜登發聲明致哀，指性小眾近年備受仇恨暴力威脅，強調理應是避風港的場所，不應變成暴力與恐懼之地，

表明絕不能姑息仇恨。

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