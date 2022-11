科州同志夜店槍擊案 警方列仇恨罪案處理

【KTSF 張麗月報導】

科羅拉多州的LGBTQ同志夜店槍擊案,警方列為仇恨犯罪案處理,22歲嫌疑槍手正被警方扣押,他面對五項一級謀殺的控罪。

警方說,22歲Anderson Lee Aldrich,涉嫌全副武裝打扮,並攜帶大量武器,在週六晚午夜走入Colorado Springs的Club Q夜店,隨即大開殺戒,亂槍掃射,造成5人死亡,最少19人受傷,Aldrich正面對五項一級謀殺和五項有成見的犯罪,引致他人身體受傷,他正被警方扣押,並在醫院接受治療,當他出院之後就會正式被起訴。

警方指出,在案發現場找到兩枝槍,包括一枝火力強大、半自動式的長步槍,也是案發時使用的主要槍械,同時槍手也藏有一枝手槍,這兩枝槍都是疑犯購買。

消息又說,槍擊只是維持了幾分鐘,當其他人四散逃走時,夜店裡面有兩名顧客奮不顧身與槍手博鬥,合力將他制服。

當地縣警證實,Aldrich曾經在去年6月前往他媽媽住所,並使用自製炸彈提出恐嚇,與警方對峙之後而被捕,後來當局並沒有起訴Aldrich。

消息指,由於控罪被撤銷,紀錄也被密封,因此就算Aldrich購買手槍,也無需接受背景審查,因為當中無提到Aldrich曾經牽涉炸彈威嚇。

週六晚發生的這宗槍擊案,是全國本月內第六宗大規模殺人案,夜總會直指,這次槍擊是仇恨襲擊。,總統拜登發聲明致哀,指性小眾近年備受仇恨暴力威脅,強調理應是避風港的場所,不應變成暴力與恐懼之地,

表明絕不能姑息仇恨。

