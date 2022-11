【KTSF】

舊金山(三藩市)社區青年中心(CYC)週一在灣景區有派火雞活動,與區內居民分享佳節喜悅。

CYC社區青年中心行政總監溫靜婷說:「其實這裡提供有每星期的教育講座,一些社區服務之外,每年都有不同的社區活動,其中就包括今天的派火雞活動,在這也預備了150隻火雞,派發給灣景區民眾。」

她又指出,CYC灣景區中心投入服務12年,而這次的年度活動派發的火雞,是由舊金山警局捐贈,舊金山警察代表及市參議會主席華頌善,也有出席向民眾派發火雞。

