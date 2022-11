感恩節快到 醫生教大家如何預防流感、COVID和RSV病毒（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

感恩節快到來,目前COVID變種病毒、流行感冒,以及可致命的呼吸道合胞病毒(RSV)疫潮正升溫,教大家怎樣預防。

舊金山加大(UCSF)傳染病學教授陳子平(Peter Chin-Hong)說:「目前在美國的主流亞變種是BQ1和BQ1.1,它們差不多都是BA.5的後代,都是Omicron,目前佔約一半的案例,而BA5在幾個月前大約佔九成,現在只有4分之1左右。」

Omicron 的BA.5變種分支自初夏以來,一直是美國COVID疫情的主流病毒,但它正在消失,現時美國一半的病例由BA.5的兩個後代,分別稱為BQ.1和BQ.1.1造成,暫時這兩種變種病毒株的資料較少,但嚴重程度和持續時間,與其他omicrons變種分支相似,並且比原始病毒和delta變種溫和。

與此同時,陳子平教授也指出,最近呼吸道合胞病毒感染(RSV)最近亦有有所增加。

陳子平教授說:「RSV是一種可引起感冒的病毒,但那種感冒很不一樣,若發生在一年幼如2歲以下的人及65歲以上的人,年幼患者可能有呼吸困難、難以餵哺或脫水等問題,以至有孩子最終會去醫院,此所以兒童醫院現在人滿為患,對於65歲以上的老年人口,RSV會像COVID一樣引起肺炎,而COVID會影響所有年齡段的人,RSV就像流感,那種病毒可以在非常年輕和非常年老的人身上引發嚴重疾病。」

陳子平也指出,民眾的確可能會同時多重中招。

陳子平教授說:「可能會同時感染多種病毒,但大多數人只感染一種,加州第一個死於RSV的年幼孩子,事實上也死於流感,那個孩子感染RSV和流感兩種病毒,這是可能的,但不普遍,卻是肯定有可能。」

陳子平教授表示,記住ABC三個英文字母,可以幫助大家預防感染病毒。

陳子平教授說:「A是指空氣Air,空氣盡可能要安全,這意味著通風,如果室內人多就請打開窗戶,倘若接近脆弱的人士,就請戴上口罩,比如接近那些65歲以上,沒有打加強針人士。」

B是加強針boosters,C就是定期做COVID檢測,要在多人聚會之前做檢測,此外最重要的是大家勤洗手。

