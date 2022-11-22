感恩節快到 醫生教大家如何預防流感、COVID和RSV病毒（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

感恩節快到來，目前COVID變種病毒、流行感冒，以及可致命的呼吸道合胞病毒（RSV）疫潮正升溫，教大家怎樣預防。

舊金山加大（UCSF）傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）說：「目前在美國的主流亞變種是BQ1和BQ1.1，它們差不多都是BA.5的後代，都是Omicron，目前佔約一半的案例，而BA5在幾個月前大約佔九成，現在只有4分之1左右。」

Omicron 的BA.5變種分支自初夏以來，一直是美國COVID疫情的主流病毒，但它正在消失，現時美國一半的病例由BA.5的兩個後代，分別稱為BQ.1和BQ.1.1造成，暫時這兩種變種病毒株的資料較少，但嚴重程度和持續時間，與其他omicrons變種分支相似，並且比原始病毒和delta變種溫和。

與此同時，陳子平教授也指出，最近呼吸道合胞病毒感染（RSV）最近亦有有所增加。

陳子平教授說：「RSV是一種可引起感冒的病毒，但那種感冒很不一樣，若發生在一年幼如2歲以下的人及65歲以上的人，年幼患者可能有呼吸困難、難以餵哺或脫水等問題，以至有孩子最終會去醫院，此所以兒童醫院現在人滿為患，對於65歲以上的老年人口，RSV會像COVID一樣引起肺炎，而COVID會影響所有年齡段的人，RSV就像流感，那種病毒可以在非常年輕和非常年老的人身上引發嚴重疾病。」

陳子平也指出，民眾的確可能會同時多重中招。

陳子平教授說：「可能會同時感染多種病毒，但大多數人只感染一種，加州第一個死於RSV的年幼孩子，事實上也死於流感，那個孩子感染RSV和流感兩種病毒，這是可能的，但不普遍，卻是肯定有可能。」

陳子平教授表示，記住ABC三個英文字母，可以幫助大家預防感染病毒。

陳子平教授說：「A是指空氣Air，空氣盡可能要安全，這意味著通風，如果室內人多就請打開窗戶，倘若接近脆弱的人士，就請戴上口罩，比如接近那些65歲以上，沒有打加強針人士。」

B是加強針boosters，C就是定期做COVID檢測，要在多人聚會之前做檢測，此外最重要的是大家勤洗手。

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