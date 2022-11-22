中央地鐵通車大批市民試坐 週日下午華埠白蘭站一度封閉一小時（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

在過去的週末，舊金山（三藩市）中央地鐵通車測試，大批市民也把握時機去試坐，不過星期日下午華埠白蘭站就突然封閉一小時。

中央地鐵在過去週末開始試行，市民李小姐向本台指出，星期天專程由日落區出發至華埠，李小姐指在Powell站内，指示牌不顯眼，需要尋求義工協助才找到通往聯合廣場站的路線，而當李小姐大概在下午4時左右到達聯合廣場站月台時，等了15分鐘以上才收到車站廣播，指因華埠白蘭站有消防部門的活動，而暫時中斷服務。

她指當聽到是涉及消防事宜,就擔心鐵路火災安全問題，不過經本台向交通局部門查詢後，得知星期日華埠白蘭站由於其中一部升降機發生警鐘誤鳴，按安全機制指引需要暫停載客測試，服務受阻一小時左右之後恢復行車。

而華埠白蘭站依山而建，由閘口出閘後到地面，需要乘坐長長的扶手電梯或者升降機，但中間也有一條長長的樓梯，總共有99級樓梯，大家想健行的話，可以來到華埠白蘭站一試。

而根據資料，華埠白蘭站內一共有兩部升降機，四部扶手電梯提供乘客使用，從地面到達入閘口。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。