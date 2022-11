中央地鐵通車大批市民試坐 週日下午華埠白蘭站一度封閉一小時（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

在過去的週末,舊金山(三藩市)中央地鐵通車測試,大批市民也把握時機去試坐,不過星期日下午華埠白蘭站就突然封閉一小時。

中央地鐵在過去週末開始試行,市民李小姐向本台指出,星期天專程由日落區出發至華埠,李小姐指在Powell站内,指示牌不顯眼,需要尋求義工協助才找到通往聯合廣場站的路線,而當李小姐大概在下午4時左右到達聯合廣場站月台時,等了15分鐘以上才收到車站廣播,指因華埠白蘭站有消防部門的活動,而暫時中斷服務。

她指當聽到是涉及消防事宜,就擔心鐵路火災安全問題,不過經本台向交通局部門查詢後,得知星期日華埠白蘭站由於其中一部升降機發生警鐘誤鳴,按安全機制指引需要暫停載客測試,服務受阻一小時左右之後恢復行車。

而華埠白蘭站依山而建,由閘口出閘後到地面,需要乘坐長長的扶手電梯或者升降機,但中間也有一條長長的樓梯,總共有99級樓梯,大家想健行的話,可以來到華埠白蘭站一試。

而根據資料,華埠白蘭站內一共有兩部升降機,四部扶手電梯提供乘客使用,從地面到達入閘口。

