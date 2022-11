【KTSF】

因為穿刺傷或切割傷的疑慮,William Carter公司宣布召回數萬件嬰兒睡衣。

消費產品安全委員會公布,William Carter公司召回這款具有粉紅卡通豬圖案的嬰兒睡衣,原因就是因為當中的金屬絲線,可能會對嬰兒造成劃傷或刺傷。

這款睡衣之前在Carter’s、Kohl’s、Macy’s等百貨公司有售。

