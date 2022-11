今年感恩節出行旅客人數料達2019年疫情前水平

【KTSF 傅景竑報導】

感恩節假期還沒開始,不少民眾已經提早出發,搭乘飛機、火車或開車,回家與親朋好友團聚,各界評估今年的旅客量將達2019年疫情前的人數。

不少感恩節假期的旅客,為了避開人潮,在週一起早一步踏上回家的路。

交通專家預測,今年全國的流動量,有望與2019年疫情前的感恩節假期比拼,但遠端工作選項,也讓假期中的旅程比較從容,很多旅客可以提早出發,或晚一點回到辦公室。

運輸安全管理局(TSA)星期日安檢記錄顯示,約有233萬名旅客,比2019年同期多1萬人。

美國汽車協會(AAA)預測,近5500萬人將會將離家至少50英里,只比2019年少2%。

而航空公司則表示,已經準備好面對人潮,防止再次看到今年暑期的航班延誤,機場大亂的情況。

James Daly是一名老師,他的老家在南加Mission Viejo,他一家四口週一從東灣奧克蘭機場搭乘飛機回老家,他表示,任職的學校已放假,妻子則可以遠端工作。

Daly說:「經濟有點令人擔心,但這就是人生,我們還是要花時間與家人和其他人相處,因為那比其他東西都還重要。」

有人則像26歲的Joe Rodriquez,他週一從Fresno搭乘火車到舊金山與親戚過節。

Rodriquez說:「我本來打算坐飛機,但實在太貴,單程就要價300元,我說真的太貴,我發現Amtrak火車單程只要42元。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。