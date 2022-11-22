今年感恩節出行旅客人數料達2019年疫情前水平

【KTSF 傅景竑報導】

感恩節假期還沒開始，不少民眾已經提早出發，搭乘飛機、火車或開車，回家與親朋好友團聚，各界評估今年的旅客量將達2019年疫情前的人數。

不少感恩節假期的旅客，為了避開人潮，在週一起早一步踏上回家的路。

交通專家預測，今年全國的流動量，有望與2019年疫情前的感恩節假期比拼，但遠端工作選項，也讓假期中的旅程比較從容，很多旅客可以提早出發，或晚一點回到辦公室。

運輸安全管理局（TSA）星期日安檢記錄顯示，約有233萬名旅客，比2019年同期多1萬人。

美國汽車協會（AAA）預測，近5500萬人將會將離家至少50英里，只比2019年少2%。

而航空公司則表示，已經準備好面對人潮，防止再次看到今年暑期的航班延誤，機場大亂的情況。

James Daly是一名老師，他的老家在南加Mission Viejo，他一家四口週一從東灣奧克蘭機場搭乘飛機回老家，他表示，任職的學校已放假，妻子則可以遠端工作。

Daly說：「經濟有點令人擔心，但這就是人生，我們還是要花時間與家人和其他人相處，因為那比其他東西都還重要。」

有人則像26歲的Joe Rodriquez，他週一從Fresno搭乘火車到舊金山與親戚過節。

Rodriquez說：「我本來打算坐飛機，但實在太貴，單程就要價300元，我說真的太貴，我發現Amtrak火車單程只要42元。」

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