總統拜登週一在白宮主持火雞特赦儀式。

拜登說:「我宣佈特赦,沒錯,我宣佈特赦Chocolate和Chip,哪一隻是Chocolate?哪一隻是Chip?Chocolate你獲特赦了,Chip你也是。」

獲得特赦的火雞名為Chocolate和Chip,分別46、47磅,總統拜登表示,不能忘記感恩節的初衷,要感恩醫護人員、科學研究人員,在過去疫情大流行兩年來的付出。

