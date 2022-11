【KTSF】

在東岸麻省Hingham鎮,一輛汽車撞向當地一間蘋果商店,造成一人死亡,至少16人受傷。

Hingham鎮的警方稱,事故發生在週一早上,一輛SUV穿過商店櫥窗,撞到多名民眾,有些人甚至被車撞到牆上。

當局透露男死者的身份,他是新澤西州居民,至於其他受害者的情況,以及肇事司機的身份,警方目前未有透露,而車禍的原因仍有待調查。

